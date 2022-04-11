Алиев принял участие в открытии Института теологии в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии нового административного здания Института теологии при Госкомитете по работе с религиозными образованиями. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Э.Шафиев

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