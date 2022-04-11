Предприниматели Азербайджана и Адыгеи обсудят перспективы создания СП

Деловые люди Азербайджана и Республики Адыгея РФ 26 апреля в Баку проведут бизнес форум, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центр поддержки экспорта Адыгеи.

«АО «Корпорация «МСП» совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) в целях в укрепления сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства России и Азербайджана запланировали проведение биржи контактов «Российско-азербайджанское сотрудничество в сфере МСП: новые вызовы и цифровые решения», - отмечается в информации.

В2В-переговоры будут проведены с возможным онлайн участием.

Будут созданы три тематические бизнес-сессии по направлениям: сельское хозяйство и продукты питания, товары для красоты и здоровья, строительные материалы и оборудование.

«В ходе переговоров участники также обсудят вопросы доступа на рынки России и Азербайджана и создания совместных предприятий. Предприниматели республики приглашаются к участию в данном мероприятии», - сообщает Центр.

Х.Насирзаде