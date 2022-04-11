Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8505 RUR   0.0201 GBR   2.2128 TRY   0.1153

Цена на нефть

08.04 $/bbl +/- WTI 98.26 +2.23 Brent 102.78 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2022 13:32

США стараются минимизировать действие антироссийских санкций на экономику Казахстана

Американская сторона старается максимально минимизировать влияние антироссийских санкций на казахстанскую экономику, заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.

"МИД организовал несколько раундов переговоров заинтересованных сторон (по снижению влияния на Казахстан санкций в отношении России - ИФ-К). В ходе этих консультаций нашей стороне были переданы исчерпывающие ответы, как нам себя вести при этих санкциях. Действительно, есть понимание у американской стороны, что у нас очень взаимозависимый рынок, взаимозависимая экономика, и американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действие этих санкций на казахстанскую экономику", - сказал он по итогам первого заседания Диалога высшего уровня по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США.

Рахметуллин добавил, что работа по снижению влияния антироссийских санкций США на экономику Казахстана будет продолжена.

Заседание диалога высшего уровня по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США проходит в Нур-Султане в рамках визита заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az