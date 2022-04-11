США стараются минимизировать действие антироссийских санкций на экономику Казахстана

Американская сторона старается максимально минимизировать влияние антироссийских санкций на казахстанскую экономику, заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.
"МИД организовал несколько раундов переговоров заинтересованных сторон (по снижению влияния на Казахстан санкций в отношении России - ИФ-К). В ходе этих консультаций нашей стороне были переданы исчерпывающие ответы, как нам себя вести при этих санкциях. Действительно, есть понимание у американской стороны, что у нас очень взаимозависимый рынок, взаимозависимая экономика, и американская сторона максимально старается смягчить, минимизировать действие этих санкций на казахстанскую экономику", - сказал он по итогам первого заседания Диалога высшего уровня по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США.
Рахметуллин добавил, что работа по снижению влияния антироссийских санкций США на экономику Казахстана будет продолжена.
Заседание диалога высшего уровня по правам человека и демократическим реформам между Казахстаном и США проходит в Нур-Султане в рамках визита заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея.
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