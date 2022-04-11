Daskesan demir filiz направит около 120 млн манатов на ряд работ на Юго-Восточном железорудном промысле

ООО «Daskesan demir filiz» направит около 120 млн манатов на проведение вскрытия, взрывных работ и перевозку пород на Юго-Восточном железорудном промысле.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Daskesan demir filiz подписало c ООО «Azeri Mining Group».

Стоимость договора – 118 млн 948 тыс. 92,48 манатов (почти $70 млн по текущему курсу).

Как сообщалось, ЗАО «AzerGold» планирует в конце 2022 года начать производство концентра железной руды на Дашкесанских рудных месторождениях. В 2024 году компания планирует начать производство железорудного сырья DRI (железо прямого восстановления).

ЗАО «AzerGold» к 2036 году ожидает доходы от разработки месторождений железной руды в Дашкесанском районе в объеме 4,9 млрд манатов ($2,9 млрд - ИФ).

По оценкам общества, ввод в эксплуатацию Дашкесанских рудных месторождений до 2035 года внесет вклад в ВВП Азербайджана на уровне 6,8 млрд манатов. Налоговые и социальные платежи AzerGold в госбюджет в рамках проекта к этому периоду составят 556 млн манатов. При реализации этих проектов количество прямых и косвенных рабочих мест (с учетом коэффициента мультипликатора), по прогнозам, увеличится до 3,3 тыс. человек.

Компания также за счет Дашкесанского рудного проекта рассчитывает снизить зависимость страны от импорта металлургической продукции, которая в среднем составляет 1,7 млрд манатов в год и стать экспортером металлургической продукции.

В обществе считают, что разработка Дашкесанских рудных месторождений железной руды позволит также наладить в Азербайджане выпуск изделий из плоской стали, для которой требуется высококачественное сырье и использование металлических отходов для этих целей не возможно.

Дашкесанский железорудный участок интенсивно эксплуатировалось с 1954 по 1994 год. За этот период было добыто 92 млн т руды из оцениваемых в 350 млн тонн общих запасов. С 1994 по 1997 год эксплуатация велась частично.

Дашкесанский железорудный участок включает 6 месторождений: «Северо-Восток», «Северо-Запад», «Юго-Восток», «Юго-Запад», «Демиров», «Дердере».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года подписал распоряжение о мерах по разработке железорудного месторождения в Дашкесане.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова