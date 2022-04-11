Илон Маск отказался войти в совет директоров Twitter - СЕО компании

Американский миллиардер Илон Маск отказался войти в совет директоров Twitter Inc., написал в своем аккаунте на платформе главный исполнительный директор компании Параг Агравал.
Маск провел "много переговоров" с директорами Twitter, но в конечном счете отказался занять кресло в совете, сообщил Агравал. По его словам, Маск оповестил компанию о своем решении 9 апреля - в день, когда он должен был официально стать членом совета директоров.
"Я верю, что это к лучшему... Давайте отвлечемся от постороннего шума и сосредоточимся на работе", - написал Агравал в письме сотрудникам компании.
Отказ Маска от кресла в совете директоров Twitter спровоцировал разговоры о реальных намерениях миллиардера в отношении компании после того, как он купил более 9% акций и вошел в число крупнейших акционеров. Теперь для Маска не действует ограничение на покупку более 14,9% акций.
Между тем Маск ранее в своем аккаунте заявлял, что хочет внедрять изменения в Twitter. Среди его предложений добавление функции редактирования твитта, выдача галочек верификации всем платным подписчикам и превращение офиса компании в приют для бездомных.
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