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Дальнее зарубежье 11.04.2022 12:31

Австрия не хочет оставлять ни одной возможности урегулирования конфликта в Украине неиспользованной

Австрия хочет использовать все возможности урегулирования вооруженного конфликта на Украине, поэтому канцлер республики Карл Нехаммер в понедельник хочет провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил глава МИД страны Александр Шалленберг.

"Мы не хотим оставлять ни одной возможности неиспользованной", - сказал он журналистам в Люксембурге, куда он прибыл на заседание Совета ЕС по иностранным делам, прямую трансляцию ведет сайт Еврокомиссии.

По его словам, "решение о визите было принято после переговоров с Зеленским".

Шалленберг уточнил, что после встречи Нехаммера с Путиным совместных пресс-конференций не запланировано.

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