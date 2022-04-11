Австрия не хочет оставлять ни одной возможности урегулирования конфликта в Украине неиспользованной

Австрия хочет использовать все возможности урегулирования вооруженного конфликта на Украине, поэтому канцлер республики Карл Нехаммер в понедельник хочет провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил глава МИД страны Александр Шалленберг.

"Мы не хотим оставлять ни одной возможности неиспользованной", - сказал он журналистам в Люксембурге, куда он прибыл на заседание Совета ЕС по иностранным делам, прямую трансляцию ведет сайт Еврокомиссии.

По его словам, "решение о визите было принято после переговоров с Зеленским".

Шалленберг уточнил, что после встречи Нехаммера с Путиным совместных пресс-конференций не запланировано.