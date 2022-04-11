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Экология 11.04.2022 12:36

Генпрокуратура Азербайджана ведет следствие по фактам незаконной вырубки деревьев в 6 районах страны, ущерб оценивается выше 200 тыс. манатов

Генпрокуратура Азербайджана в апреле возбудила 10 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев в 6 районах страны - Агдаше, Огузе, Барде, Имишли, Исмаиллы и Гахе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управлением внеуголовных производств Генеральной Прокуратуры на прошлой неделе было возбуждено 10 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев в 6 районах страны - Агдаше, Огузе, Барде, Имишли, Исмаиллы и Гахе», - отмечается в информации.

Сообщается что нанесенный ущерб превысил 200 тыс. манатов.

«Ущерб от незаконной вырубки деревьев, в том числе и в лесных массивах оценивается более чем в 200 тысяч манат. В ряде случаев незаконные действия были сопряжены со злоупотреблениями должностными полномочиями либо халатностью должностных лиц частных предприятий, муниципалитетов и государственных учреждений», -сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что ведут следствие по вышеупомянутым уголовным делам.

Э.Шафиев

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ДЕРЕВЬЯ, ВЫРУБКА

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