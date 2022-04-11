Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 499 млн - Worldometer

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 499 млн 213 тыс. 329, свидетельствуют данные портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 203 тыс. 461 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия. В понедельник статистика заболеваемости и смертности в этих странах ещё не обновлялась ни в Worldometer, ни на других ресурсах.

По данным портала Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 795,8.

Американский университет Джонса Хопкинса, систематически отслеживающий ситуацию с COVID-19 в мире, в понедельник пока не обновлял данные и приводит информацию за воскресенье.