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ТЭК 11.04.2022 13:43

Италия заключит с Алжиром соглашение об увеличении поставок газа почти на 50%

Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник посетит Алжир. В ходе его визита, как ожидается, будет подписано соглашение об увеличении поставок газа из Алжира в Италию почти на 50%, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.

Эта мера направлена на сокращение зависимости Италии от импорта российского газа, пишет Bloomberg. Согласно источникам агентства, Алжир намерен увеличить поставки газа в Италию на 9-10 млрд кубометров в год к концу 2022 года. В прошлом году объем экспорта газа Алжиром в Италию составил 21 млрд кубометров.

Алжир является вторым крупнейшим поставщиком газа для Италии после России, которая экспортировала в страну 29 млрд кубометров в 2021 году.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АЛЖИР, ГАЗ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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