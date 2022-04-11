Италия заключит с Алжиром соглашение об увеличении поставок газа почти на 50%

Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник посетит Алжир. В ходе его визита, как ожидается, будет подписано соглашение об увеличении поставок газа из Алжира в Италию почти на 50%, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.

Эта мера направлена на сокращение зависимости Италии от импорта российского газа, пишет Bloomberg. Согласно источникам агентства, Алжир намерен увеличить поставки газа в Италию на 9-10 млрд кубометров в год к концу 2022 года. В прошлом году объем экспорта газа Алжиром в Италию составил 21 млрд кубометров.

Алжир является вторым крупнейшим поставщиком газа для Италии после России, которая экспортировала в страну 29 млрд кубометров в 2021 году.