Италия заключит с Алжиром соглашение об увеличении поставок газа почти на 50%

Премьер-министр Италии Марио Драги в понедельник посетит Алжир. В ходе его визита, как ожидается, будет подписано соглашение об увеличении поставок газа из Алжира в Италию почти на 50%, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.
Эта мера направлена на сокращение зависимости Италии от импорта российского газа, пишет Bloomberg. Согласно источникам агентства, Алжир намерен увеличить поставки газа в Италию на 9-10 млрд кубометров в год к концу 2022 года. В прошлом году объем экспорта газа Алжиром в Италию составил 21 млрд кубометров.
Алжир является вторым крупнейшим поставщиком газа для Италии после России, которая экспортировала в страну 29 млрд кубометров в 2021 году.
МИД Азербайджана обвиняет Армению в отсутствии реального намерения нормализовать отношения
Алиев принял участие в открытии нового здания Института теологии в Баку
МИД Азербайджана не признает т.н. «президентские выборы» в Цхинвальском регионе Грузии
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 499 млн - Worldometer
Генпрокуратура Азербайджана ведет следствие по фактам незаконной вырубки деревьев в 6 районах страны, ущерб оценивается выше 200 тыс. манатов
Илон Маск отказался войти в совет директоров Twitter - СЕО компании
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
МИД Китая считает, что санкции США против России только усугубляют ситуацию
Песков: с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности членства РФ в НАТО
США стараются минимизировать действие антироссийских санкций на экономику Казахстана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Выпускникам МВА вручены совместные дипломы БВШН и Женевской школы бизнеса
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ