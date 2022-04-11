Песков: с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности членства РФ в НАТО

Американская сторона неоднократно заявляла, что членство России в НАТО принципиально невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства", - сказал Песков журналистам.

"Де-факто говорилось, что двери наоборот закрыты, потому что это принципиально невозможно", - добавил он.

Так он прокомментировал заявление экс-президента США Билла Клинтона о том, что после распада СССР дверь для возможного членства РФ в НАТО в будущем оставалась открытой.