Песков: с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности членства РФ в НАТО

Американская сторона неоднократно заявляла, что членство России в НАТО принципиально невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не обладаю такой информацией, но мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства", - сказал Песков журналистам.
"Де-факто говорилось, что двери наоборот закрыты, потому что это принципиально невозможно", - добавил он.
Так он прокомментировал заявление экс-президента США Билла Клинтона о том, что после распада СССР дверь для возможного членства РФ в НАТО в будущем оставалась открытой.
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