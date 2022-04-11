Бакинский филиал Bank Melli Iran увеличил в I квартале активы на 3%, сократил прибыль в 2,3 раза

Бакинский филиал «Bank Melli Iran» (Национальный банк Ирана) увеличил в первом квартале 2022 года активы на 3,1% - до 89 млн 492,035 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в филиале банка.

Согласно данным банка, кредитный портфель за отчетный период сократился на 5,1% - до 9 млн 339,195 тыс. манатов.

В структуре активов наибольший удельный вес имеют наличные средства и корреспондентские счета в других банках – 62 млн 350,546 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2021г на 12,8% - ИФ), инвестиционные ценные бумаги – 13 млн 298,288 тыс. (спад на 25,9%).

Обязательства банка на 31 марта 2022 года равны 53 млн 804,346 тыс. манатов (рост на 4,6%). Обязательства перед финансовыми институтами за отчетный период выросли на 16,5% – до 26 млн 749,665 тыс. манатов, тогда как клиентские счета сократились на 10,8%, до 9 млн 572,662 тыс. манатов.

Капитал банка равен 35 млн 687,69 тыс. манатов (рост на 0,8%), уставный капитал – 73 млн 611 тыс. 171,44 манатов (не изменился).

Чистая прибыль филиала банка по итогам первого квартала составила 268,8 тыс. манатов (спад в 2,3 раза по сравнению с первым кварталом 2021 года). Суммарный нераспределенный убыток на 31 марта 2022 года оценивается в 37 млн 923,482 тыс. манатов (спад с начала года на 0,7%).

Бакинский филиал Bank Melli Iran действует с 1993 года.

Х.Насирзаде