Страны Южной Европы лидируют по числу бустерных прививок от COVID-19

Наиболее активно в Европе "бустерные" дозы вакцины от коронавируса COVID-19 делают граждане южных стран, сообщает в понедельник газета Ekathimerini со ссылкой на данные Eurobarometer, проводящей опросы на территории ЕС.

По данным исследования, проведенного в феврале этого года, 91% населения Португалии и 90% населения Испании и Италии либо уже получили "бустерную" дозу вакцины от коронавируса, либо планируют сделать это в ближайшее время. Также в этих странах было выявлено меньше всего противников вакцинации: 2% в Португалии и Испании и 4% в Италии.

Высокие проценты введения "бустеров" также были зафиксированы на Кипре, Мальте и в Греции. Всего 84% населения Мальты, 78% населения Греции и 77% населения Кипра получили или планируют получить "бустерную" дозу, против вакцин выступают 4%, 8% и 9% граждан каждой страны соответственно.

При этом в Греции на этой неделе вторую "бустерную" дозу препарата предложили гражданам в возрастной группе от 70 до 79 лет. На прошлой неделе второй "бустер" начали делать грекам старше 80 лет, в скором времени четвертую вакцину также планируется начать предлагать людям в возрастной группе от 60 до 69 лет.

По данным американского университета Джонса Хопкинса за воскресенье, во всем мире было сделано более 11 млрд доз вакцин от коронавируса.