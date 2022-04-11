ЕС включил в черный список 20 российских авиакомпаний из-за перерегистрации самолетов

Европейская комиссия включила в черный список (EU Air Safety List) 20 российских авиакомпаний, говорится в сообщении регулятора. В список попали, в том числе крупнейшие авиакомпании РФ - "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "ЮТэйр", S7. Этим компаниям запрещены полеты в пределах Евросоюза, "поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности". Включение компаний в черный список "отражает серьезные опасения по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией самолетов, принадлежащих иностранным владельцам", сказано в сообщении Еврокомиссии.

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