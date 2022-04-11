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ТЭК 11.04.2022 16:12

Экс-глава Туркменгаза стал советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил своим советником по нефтегазовым вопросам Ашыргулы Беглиева, сообщает электронная газета нефтегазового комплекса Туркменистана.

Соответствующий указ подписан 8 апреля.

Глава государства также подписал постановление, согласно которому введены должности советников по нефтегазовым и сельскохозяйственным вопросам - "в целях дальнейшего совершенствования проводимой в стране работы в нефтегазовой и сельскохозяйственной сферах в соответствии с требованиями времени".

Беглиев ранее работал на различных руководящих должностях в нефтегазовой сфере. С 2015 года по 2017 год он возглавлял госконцерн "Туркменгаз". До этого работал заместителем директора Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана.

Пост советника президента по нефтегазовым вопросам ранее уже существовал. С 2017 по 2020 год ее занимал Ягшигелди Какаев, работавший в 2015-2017 годах вице-премьером Туркменистана, курировавшим ТЭК. Какаев скончался в 2020 году на 61 году жизни.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ТЭК, КАДРЫ


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