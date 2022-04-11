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Финансы 11.04.2022 20:12

Объем нового банковского кредитования в Китае в марте вырос вдвое, достиг рекорда в I квартале

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в марте увеличился более чем вдвое, а по итогам первого квартала достиг рекордного уровня.

Китайские банки в прошлом месяце выдали кредиты на сумму 3,13 трлн юаней ($491 млрд) по сравнению с 1,23 трлн юаней в феврале, свидетельствуют данные Народного банка КНР (НБК).

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что этот показатель составит 2,675 трлн юаней. В марте 2021 года объем нового банковского кредитования в нацвалюте в КНР составил 2,73 трлн юаней.

По итогам первого квартала китайские банки выдали кредиты на рекордные 8,34 трлн юаней.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в марте увеличился до 4,65 трлн юаней по сравнению с 1,19 трлн юаней в феврале при консенсус-прогнозе рынка в 3,7 трлн юаней.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в юанях на конец прошлого месяца был на 11,4% больше, чем годом ранее, как и на конец февраля.

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) вырос на 9,7% в годовом выражении и достиг 249,8 трлн юаней. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 9,2%.

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Тэги: КИТАЙ, КРЕДИТЫ, ДЕНМАССА


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