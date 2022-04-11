Украина в 2022г может собрать 63 млн тонн зерновых и масличных

Украина в текущем сезоне может собрать 63 млн тонн зерновых и масличных культур, прогнозирует Украинская зерновая ассоциация.

"Украина (. . .) все же будет с зерном. В этом году, несмотря на то, что 5 млн га не могут быть засеяны или на них невозможно будет собрать урожай, Украина может получить зерновых и масличных культур около 63 млн тонн с площади около 20 млн га. При этом внутренний рынок Украины потребляет около 30 млн тонн зерновых и масличных культур ежегодно", - сообщается на сайте ассоциации.

По данным ассоциации, урожай пшеницы на Украине в текущем сельхозгоду сократится в 1,8 раза - до 18,2 млн тонн с 33 млн тонн в 2021/2022 сельхозгоду, однако этот показатель почти в три раза превышает внутренний годовой объем потребления. С учетом переходных запасов пшеницы прошлого урожая экспорт пшеницы в текущем сельхозгоду может составить около 10 млн тонн.

Страна может в этом сезоне также может собрать до 6,2 млн тонн ячменя (в 2021 году - 10,1 млн тонн), экспортировать - 2 млн тонн. Урожай кукурузы может быть на уровне 23,1 млн тонн (37,6 млн тонн), экспорт - около 20 млн тонн, рапса - соответственно 1,5 млн тонн (2,9 млн тонн) и 1,3 млн тонн, сои - 1,8 млн тонн (в 2021 году - 3,5 млн тонн) и 0,6 млн тонн.

Кроме того, при условии переориентации экспорта с заблокированных морпортов на наземные перевозки, страна сможет в 2022/2023 сельхозгоду (июль-июнь) экспортировать до 35 млн тонн сельхозкультур, при этом около 20 млн тонн зерновых будет вынуждена хранить на элеваторах как переходные остатки на следующий сельхозгод.

"Нынешние разработки правительства и общественности в сфере логистики и экспорта позволяют расширить пропускную способность до 2 млн тонн сельхозкультур в месяц. Чтобы достичь уровня экспорта в 35 млн тонн зерновых и масличных в год, нужно еще расширить пропускную способность на границах ЕС до 3 млн тонн в месяц", - говорится в сообщении.

"Таким образом, Украина гарантированно будет иметь достаточные запасы зерна, в то время как страны мира недополучат значительное количество зерна из Украины из-за (ситуации в стране - ИФ) и роста цен (. . .) Украина традиционно экспортирует около 30-35% зерна в страны Северной Африки и Ближнего Востока, 30-35% в страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также около 35-40% в страны Европы", - говорится в сообщении.

Между тем, в конце марта агентство "АПК-Информ" сообщало, что производство зерновых и масличных культур в 2022 году на Украине предварительно оценивается на уровне 53,3 млн тонн, что на 51% меньше рекордного показателя предыдущего сезона, сообщается на сайте.

При этом отмечалось, что для зерновых урожай может стать минимальным за последние 15 лет, а для масличных - за последнее десятилетие.

Украина в 2021 году в ходе весенней посевной засеяла 14 млн га сельхозплощадей, в том числе подсолнечником - 6,5 млн га, кукурузой - 5,3 млн га, ячменем - 1,35 млн га, горохом - 0,242 млн га, сахарной свеклой 0,227 млн га, овсом - 0,194 млн га, яровой пшеницей - 0,176 млн га.