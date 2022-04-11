Канада вводит санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора

Власти Канады вводят санкции против еще 33 российских оборонных предприятий, говорится в заявлении на сайте правительства страны в понедельник. "Новые меры накладывают ограничения на 33 структуры оборонного сектора России", - говорится в заявлении. В частности, под новые канадские санкции попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток". Канада продолжит следить за развитием событий и координировать действия с международными партнерами, указывается в заявлении.

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