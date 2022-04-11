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Дальнее зарубежье 11.04.2022 15:31

Канада вводит санкции против 33 российских предприятий оборонного сектора

Власти Канады вводят санкции против еще 33 российских оборонных предприятий, говорится в заявлении на сайте правительства страны в понедельник.

"Новые меры накладывают ограничения на 33 структуры оборонного сектора России", - говорится в заявлении. В частности, под новые канадские санкции попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток".

Канада продолжит следить за развитием событий и координировать действия с международными партнерами, указывается в заявлении.

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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