Лавров не видит причин, по которым РФ не может продолжать переговоры с Украиной

Российская сторона не видит причин, по которым было бы невозможно продолжать переговоры с Украиной, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не вижу причин, по которым мы их (переговоры - ИФ) не можем продолжать. Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается, бывает и на 180 градусов, отвергая то, что только она сама предлагала, или пару дней назад, например", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Но мы люди терпеливые и настойчивые", - добавил Лавров.