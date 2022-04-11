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СНГ 11.04.2022 15:36

Лавров не видит причин, по которым РФ не может продолжать переговоры с Украиной

Российская сторона не видит причин, по которым было бы невозможно продолжать переговоры с Украиной, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не вижу причин, по которым мы их (переговоры - ИФ) не можем продолжать. Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается, бывает и на 180 градусов, отвергая то, что только она сама предлагала, или пару дней назад, например", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Но мы люди терпеливые и настойчивые", - добавил Лавров.

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