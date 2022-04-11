Молодежь во Франции поддержала на выборах Меланшона, пенсионеры - Макрона, за Ле Пен голосовали французы от 25 до 49 лет

Французские пенсионеры активнее всего в первом туре президентских туров поддерживали действующего главу государства Эмманюэля Макрона, свидетельствуют данные социологического исследования Harris Interactive.

Согласно его результатам, Макрон получил почти 40% голосов среди избирателей старше 65 лет. За лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в этой возрастной категории проголосовали почти 20%, за главу левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона - 11%.

При этом, больше трети избирателей от 18 до 24 лет проголосовали за Меланшона. Макрона поддержали 24% представителей этой возрастной группы, Ле Пен - 18%.

Лидер "Национального объединения" получила наибольшую долю голосов среди граждан возрастом от 25 до 49 лет. У нее - около 30% голосов, следом идет Меланшон, затем - Макрон.

Согласно отдельному исследованию, которое публикует газета "Паризьен", Макрона активнее поддерживали представители профессий, связанных с административной и управленческой работой. За Ле Пен голосовали, в основном, рабочие и наемные сотрудники.

Издание также проанализировало доходы избирателей, отдавших голоса за того или иного кандидата. Исследование показало, что французы с доходом выше 3 тыс. евро поддерживали, главным образом, Макрона. Те, у кого доход ниже 1,25 тыс. евро, голосовали за Меланшона и Ле Пен.

Ранее сообщалось, что Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов. По итогам первого тура, согласно данным МВД Франции, Макрон набрал 27,8% голосов, Ле Пен - 23,1%, Меланшон - 21,9%.