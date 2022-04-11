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ТЭК 11.04.2022 19:01

Белнефтехим инициирует переход на российские рубли при ценообразовании на нефть

Концерн "Белнефтехим" инициирует переход на российские рубли при ценообразовании на поставляемую в Белоруссию нефть, заявила замглавы концерна Светлана Гурина.

"На сегодняшний день уже выработан и на практике апробирован действенный механизм расчета в национальных валютах. Мы его активно применяем при расчетах за нефть и другое углеводородное сырье с нашими контрагентами. В конечном итоге мы рассчитываем достичь перехода на ценообразование в российских рублях с нашими основными торговыми партнерами", - сказала Гурина, которую цитирует госагентство "БелТА".

По ее словам, отказ от доллара при ценообразовании на углеводороды "позволит нам не только своевременно и безопасно проводить платежи, но также поспособствует минимизации рисков, связанных с курсовыми колебаниями валют и снижением издержек во внешнеторговых операциях".

Комментируя переход на расчеты в российских рублях за поставляемую в Белоруссию нефть Гурина отметила, что "мы такую стратегию реализуем с момента введения первых санкций в отношении концерна "Белнефтехим".

Она также уверена, что "в ближайшей перспективе объемы расчетов в национальных валютах с контрагентами из дружественных государств будут возрастать".

Как сообщалось, в марте руководители правительств Белоруссии и России договорились о переходе на российские рубли при расчетах за поставляемые из РФ в республику нефть и природный газ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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