Молдова получила анкету Еврокомиссии по заявке на вступление страны в ЕС

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску получил в понедельник анкету Европейской комиссии в ответ на заявление республики о принятии в ЕС.

Он сообщил в социальных сетях, что получил анкету с вопросами в понедельник в ходе состоявшейся в Люксембурге встречи с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.

"Это потребует огромных институциональных усилий со стороны МИД и других государственных учреждений. Нас ждет несколько недель интенсивного труда. Ответы на эту анкету представят реальную ситуацию о готовности Молдавии к интеграции в Евросоюз", - написал вице-премьер.

Попеску отметил, что заполнение этого вопросника, который включает несколько тысяч вопросов, необходимо для процесса вступления в ЕС.

"Убежден, что вместе с правительственной командой и участвующими национальными учреждениями мы сможем успешно систематизировать всю необходимую информацию о функционировании государства, применении европейского законодательства и действующей политики. Шаг за шагом мы приближаемся к вступлению в Евросоюз", - добавил он.

Молдавия подала заявление о членстве в Евросоюз 3 марта, вслед за Украиной и Грузией.

На прошлой неделе находившаяся с визитом в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала аналогичную анкету президенту Украины Владимиру Зеленскому.