Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8505 RUR   0.0201 GBR   2.2128 TRY   0.1153

Цена на нефть

08.04 $/bbl +/- WTI 98.26 +2.23 Brent 102.78 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2022 16:01

Хорватия решила выслать 24 сотрудников посольства РФ

В МИД Хорватии приняли решение о высылке из страны 24 сотрудников российского посольства в Загребе, сообщают в понедельник западные СМИ.

В сообщениях отмечается, что речь идет о 18 дипломатах и шести сотрудников административно-технических служб.

СМИ подчеркивают, что хорватские власти уведомили российскую сторону об этом решении.

В последние недели некоторые европейские страны, а также Япония объявили о выдворении дипломатов РФ.

Как ранее заявляла российская сторона, РФ даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ХОРВАТИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО


Похожие новости


Лавров в понедельник обсудит с главой МИД Хорватии ситуацию на Западных Балканах, вопросы поддержания мира в Европе - МИД РФ РФ предложила Хорватии проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации Президент Хорватии Миланович планирует приехать в Москву на Парад Победы Президент Хорватии надеется принять Путина с визитом, но конкретных сроков пока нет Фан-зона для россиян будет работать в центре Загреба во время ЧМ Хорватия планирует провести в 2017 году перекрестный год туризма с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az