Хорватия решила выслать 24 сотрудников посольства РФ

В МИД Хорватии приняли решение о высылке из страны 24 сотрудников российского посольства в Загребе, сообщают в понедельник западные СМИ.

В сообщениях отмечается, что речь идет о 18 дипломатах и шести сотрудников административно-технических служб.

СМИ подчеркивают, что хорватские власти уведомили российскую сторону об этом решении.

В последние недели некоторые европейские страны, а также Япония объявили о выдворении дипломатов РФ.

Как ранее заявляла российская сторона, РФ даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.