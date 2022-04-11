Партия Хана вышла из состава парламента Пакистана

Партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана, которому парламент вынес вотум недоверия на минувших выходных, заявила о выходе из состава парламента страны перед началом голосования за кандидатуру нового главы правительства, сообщает Associated Press.
"Мы бойкотируем эти выборы по решению нашей партии и уходим в отставку", - заявил министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши.
Хана отстранили от поста премьера по итогам вотума недоверия. Против Хана проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов.
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