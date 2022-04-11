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Дальнее зарубежье 11.04.2022 16:20

Шахбаз Шариф избран премьером Пакистана

В парламенте Пакистана провели голосование за кандидатуру нового премьера, на эту должность выбрали Шахбаза Шарифа, сообщает пакистанский портал Dawn.

В поддержку его кандидатуры высказались 174 депутата. Этого достаточно для избрания.

В голосовании участвовали только оппозиционные партии, поскольку незадолго до него депутаты правящей "Пакистанской партии справедливости" под руководством Имрана Хана, отстраненного от власти, приняли решение коллективно подать в отставку.

Хана отстранили от поста премьера по итогам вотума недоверия. Против Хана проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. В воскресенье после голосования сотни тысяч сторонников Хана вышли на акции протеста против его отстранения по всему Пакистану, они размахивали флагами партии, костяк протестующих, причем, составляла молодежь.

Сам Хан заявляет, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России. Также его критиковали и за визит в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным 24 февраля, когда началась специальная операция России на Украине.

Хан пришел к власти в Пакистане в 2018 году, пообещав сломить устоявшуюся систему в стране, когда власть циркулировала между двумя влиятельными семьями - Шарифами и Бхутто, представителей которых не раз обвиняли или судили по коррупционным делам. Так, в 2015 году Верховный суд страны отстранил от власти Наваза Шарифа после того, как он был признан виновным в ряде финансовых махинаций, раскрытых после публикации так называемого "панамского досье".

Сам Шахбаз Шариф за свою жизнь трижды избирался на пост главного министра крупнейшей провинции Пакистана Пенджаб. На прошлой неделе парламент провинции избрал на эту должность его сына Хамзу. Партия Хана оспаривает результаты этого голосования. Вместе с сыном Хамзой Шахбаз Шариф также являлся фигурантом уголовных дел, связанных с коррупцией.

В частности, в 2019 году Национальное бюро подотчетности, ведомство в Пакистане, созданное для борьбы с коррупцией, заморозило 23 объекта недвижимости, принадлежащие сыну и отцу, и позднее, в конце 2020 года обвинило их в отмывании денег. В 2021 году Высокий суд Лахора опустил Шехбаза Шарифа под залог.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕМЬЕР, ИЗБРАНИЕ


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