Поставки по TAP достигли 33 млн кубометров в сутки – глава TAP AG

Пропускная способность Транс-Адриатического газопровода (TAP) может быть доведена до 12 млрд кубометров в год без строительства новой трубы, заявил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Шиппати (Luca Schieppati).
«В последние три дня TAP задействован на максимальной мощности, транспортируя 33 млн кубометров газа в сутки (в марте 28 млн кубометров в сутки – ИФ). В годовом выражении это соответствует в среднем 12 млрд кубометрам, из них 10,5 млрд кубометров может попасть в Италию. (…). Для наращивания объемов поставок газа по TAP нет необходимости использовать еще одну трубу, нам нужно увеличить компрессию в Греции и Албании», - сказал Шиппати в ходе выступления на Sky TG24.
Он также отметил, что долгосрочная цель состоит в том, чтобы увеличить пропускную способность трубопровода в 2 раза. «С этой точки зрения важна поддержка Европейской комиссии и правительства Италии», - сказал Шиппати.
«Газопроводы, такие как TAP, сейчас служат укреплению энергетической безопасности и будут служить и в будущем благодаря возможности транспортировки водорода, смешанного с газом, по той же инфраструктуре», - добавил он.
Как сообщалось, Международное энергетическое агентство (МЭА, IEA) прогнозирует, что экспорт газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в 2022 году достигнут проектных 10 млрд кубометров.
Ранее трубопроводная компания TAP AG сообщала, что объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по TAP с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года составил 8,1 млрд кубометров. Из указанного объема свыше 6,8 млрд кубометров поставлено в Италию, около 1,2 млрд кубометров - в Грецию и Болгарию.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Н.Аббасова
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