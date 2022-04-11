Минэкономики Азербайджана и Ассоциация производителей упаковочной продукции обсудили вопросы импортозамещения

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с представителями Ассоциации производителей упаковочной продукции. «В ходе встречи была дана оценка существующей ситуации, обсуждены вопросы снижения зависимости от импорта и усиления государственной поддержки сектору», - написал Джаббаров в своем аккаунте в Facebook. Б.Рустамбеков

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