Аэропорты Азербайджана в I кв. обслужили 886 тыс. человек

Пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана в январе-марте 2022 года составил 886 тыс. человек, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).
«В целом, в первом квартале пассажиропоток по всем аэропортам составил 886 тыс. человек, из которых 76% пришлось на долю пассажиров, вылетающих и прилетающих через Международный аэропорт Гейдар Алиев. В марте международные аэропорты Азербайджана суммарно обслужили около 350 тыс. человек, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отмечается в информации.
При этом, базовые авиаперевозчики воздушной гавани Баку в январе-марте 2022 года перевезли: AZAL - 279 тыс. человек (40% всего пассажиропотока), лоукостер Buta Airways – 86 тыс. человек (12% пассажиропотока).
В марте в Международный аэропорт Гейдар Алиев осуществляли полеты 25 иностранных авиакомпаний.
В десятку самых популярных направлений из Баку в марте вошли Стамбул, Дубай, Москва, Тбилиси, Анкара, Измир, Абу-Даби, Франкфурт, Кувейт и Доха.
С марта 2022 года временно приостановлены рейсы в Украину, Россию и Беларусь, в связи с событиями в Украине.
В Азербайджане в настоящее время функционируют 6 международных аэропортов в различных регионах страны.
Суммарно международные аэропорты Азербайджана за 2021 год обслужили 2,93 млн пассажиров, что в два раза больше показателя 2020 года.
Н.Аббасова
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