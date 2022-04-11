У ЕС есть план поставок газа в Украину и Молдову в случае перебоев поставок туда из РФ

В ЕС разработали план реверсных поставок газа на Украину и в Молдавию на случай, если эти страны столкнутся с перебоями поставок из России, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на члена Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.
"Она сообщила журналистам в Вене, что ЕС в нынешней ситуации не может считать Россию достойным доверия партнером, и поэтому перебои не исключены", - пишет агентство.
Кроме того, Симсон отметила, что в Брюсселе оценивают, какие трудности возникнут у экономик и граждан стран ЕС, если это интеграционное объединение введет эмбарго на поставки нефти из России.
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