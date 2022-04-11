Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8505 RUR   0.0201 GBR   2.2128 TRY   0.1153

Цена на нефть

08.04 $/bbl +/- WTI 98.26 +2.23 Brent 102.78 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.04.2022 18:29

У ЕС есть план поставок газа в Украину и Молдову в случае перебоев поставок туда из РФ

В ЕС разработали план реверсных поставок газа на Украину и в Молдавию на случай, если эти страны столкнутся с перебоями поставок из России, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на члена Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

"Она сообщила журналистам в Вене, что ЕС в нынешней ситуации не может считать Россию достойным доверия партнером, и поэтому перебои не исключены", - пишет агентство.

Кроме того, Симсон отметила, что в Брюсселе оценивают, какие трудности возникнут у экономик и граждан стран ЕС, если это интеграционное объединение введет эмбарго на поставки нефти из России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az