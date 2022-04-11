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Здравоохранение 11.04.2022 16:46

В Азербайджане четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 16 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 253, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрирован 21 случай.

Четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 703, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 351 человек (+ 19 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 199 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 624 теста на коронавирус против 4 тыс. 453 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 746 тыс. 85 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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