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ТЭК 11.04.2022 17:02

Страны ЕС обсуждают возможность отказа от российской нефти

Власти европейских стран, решившие отказаться от российского угля, на этой неделе должны начать обсуждение прекращения импорта нефти из РФ.

В Евросоюзе намерены сделать этот вопрос ключевым в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине, пишет The Wall Street Journal.

Между тем маловероятно, что странам удастся быстро разрешить имеющиеся у них разногласия. Германия продолжает сопротивляться инициативе о запрете российской нефти, в то время как европейские чиновники не хотят принимать активные меры до конца президентских выборов во Франции, отмечает газета.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в минувшую пятницу сказал, что обсудит вопрос нефтяного эмбарго на встрече с министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник.

Между тем любые экстренные шаги по направлению к подобным санкциям столкнутся с сопротивлением ряда стран, пишет WSJ. Представители ЕС не примут никаких решений в понедельник, отмечает газета со ссылкой на дипломатов.

Основное сопротивление санкциям в отношении импорта нефти и газа из России оказывает Германия, крупнейшая экономика Европы.

В числе анализируемых новых ограничений - введение эмбарго в несколько этапов, пошлины на импорт российской нефти для сокращения спроса, а также перевод части платежей на условно-депозитный счет, чтобы у России была возможность осуществлять лишь ограниченное количество платежей, говорят европейские чиновники.

ЕС уже объявил о планах постепенного сокращения импорта российских энергоресурсов. Между тем вопрос о дальнейших шагах встает все более остро, отмечает WSJ.

Евросоюз в пятницу принял пятый пакет экономических санкций против России с конца февраля. В том числе он предусматривает отказ от российского угля к августу.

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