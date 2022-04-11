Birge Invest снизила уставной капитал до 3,7 млн манатов

ООО «Birge Invest» (входит в структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA)) объявило о снижении уставного капитала.
В объявлении компании отмечается, что уставной капитал снижается с 4,5 млн манатов до 3,7 млн манатов, т.е. на 17,8%.
При этом компания не указывает причины снижения уставного капитала.
Б.Рустамбеков
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