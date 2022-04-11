РЖД фиксируют в апреле рост экспорта в/через Азербайджан и через порты на Каспии

ОАО "РЖД" фиксирует с начала апреля рост экспорта - в Азербайджан и через азербайджанскую территорию.

"Хорошую динамику показывает отправка грузов в южном направлении, в том числе на экспорт в Азербайджан и через Азербайджан (+35,7%), а также через порты на Каспийском море - рост почти в 3 раза", - сообщила компания.