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Макроэкономика 11.04.2022 22:31

Доля Германии в структуре распределения активов ЦБ в валюте/золоте в 2021г выросла почти на 5 п.п.

Доля Германии в географической структуре распределения активов ЦБ РФ в иностранных валютах и золоте в 2021 году выросла почти на 5 процентных пунктов, приблизившись к доле Китая, свидетельствует годовой отчет Банка России.

На конец 2021 года объем активов ЦБ в иностранных валютах и золоте составил $612,9 млрд ($481,4 млрд - валютные активы и $131,5 млрд - золото), за год он вырос на $24,9 млрд. Основная часть активов приходится на пять разновидностей инструментов: государственные ценные бумаги иностранных эмитентов (38,5% на 1 января 2022 года), депозиты и остатки на счетах у иностранных контрагентов (30,2%), золото (21,5%), негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов (4,6%) и ценные бумаги международных организаций (3,8%).

В географической структуре распределения активов за счет золота в хранилищах ЦБ лидирует Россия (21,5% по итогам 2021 года против 23,3% год назад), на втором месте - Китай (рост до 16,8% с 14,2%). Доля Германии в 2021 году выросла с 10,8% сразу до 15,7%, а Японии - снизилась с 12,7% до 9,3%. Показатели Франции, США и Великобритании изменились не столь значительно: с 10,2% до 9,9%, с 6,8% до 6,4% и с 4,4% до 5,1% соответственно.

ЦБ считает текущую структуру резервов безопасной для России.

С 2014 года Банк России "последовательно наращивал и диверсифицировал золотовалютные резервы, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай финансового кризиса, когда высока потребность в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют", говорится в сообщении регулятора, опубликованном в связи с внесением годового отчета в Госдуму. "И сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях", - подчеркнула председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, процитированная в релизе.

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