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Бизнес и законодательство 11.04.2022 17:58

Премьер Азербайджана поручил проверить все объекты на предмет пожарной и радиационной безопасности

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о мероприятиях по организации работы по выявлению аварийных рисков и устранения недостатков на всех объектах услуг и торговли в местах большого скопления населения.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства, МЧС поручено совместно с министерством энергетики, Исполнительной властью Баку, ПО «Азеригаз» и ОАО «Азеришыг», в течение 6 месяцев осуществить проверку всех вышеуказанных объектов на предмет пожарной, радиационной и технической безопасности.

В частности, такие проверки должны быть проведены:

В жилых домах, в том числе общежитиях, гостиницах, санаториях, домах отдыха, кемпингах, мотелях и т.д.;

Во всех социальных объектах вне зависимости от формы собственности, больницах, объектах образования и т.д.;

Театрах, кинотеатрах, концертных залах, музеях и прочих таких объектах;

Общественных объектах, где оказываются услуги населению (Торговые центры, кафе, рестораны и т.д.).

Как сообщалось ранее, в ночь со 2 на 3 апреля в ночном клубе Location в центре Баку произошел взрыв. В результате инцидента погибли 4 человека, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2 (халатность) Уголовного кодекса Азербайджана, в его рамках арестованы три человека.

В ведомстве отметили, что собранные первичные доказательства подтвердили факт незаконного использования газового баллона в ночном клубе, взрыв которого и стал причиной инцидента.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРОВЕРКИ, ОБЪЕКТЫ

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