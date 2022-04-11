Байрамов и Мирзоян обсудили подготовку мирного договора и делимитации границ - МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. «Министры обменялись мнениями о работе по подготовке будущего мирного договора, организации Совместной пограничной комиссии и по гуманитарным вопросам в продолжение договоренностей лидеров двух стран», - сообщает МИД Азербайджана. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».