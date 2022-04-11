Байрамов и Мирзоян обсудили подготовку мирного договора и делимитации границ - МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
«Министры обменялись мнениями о работе по подготовке будущего мирного договора, организации Совместной пограничной комиссии и по гуманитарным вопросам в продолжение договоренностей лидеров двух стран», - сообщает МИД Азербайджана.
Н.Аббасова
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