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ТЭК 11.04.2022 19:48

Украинская "дочка" SOCAR предоставила машинам скорой помощи и ГСЧС Украины более 100 тонн топлива в рамках гумпомощи

Компания "SOCAR Energy Ukraine" (украинская "дочка" SOCAR) бесплатно предоставила каретам скорой помощи и автомобилям ГСЧС Украины более 100 тонн топлива.

"АЗС SOCAR Energy Ukraine, руководствуясь гуманитарными принципами, по поручению правительства Азербайджана в лице SOCAR, заправили в автомобили скорой помощи и ГСЧС более 100 тонн топлива", - сообщила компания в своем аккаунте в соцсетях.

SOCAR Energy Ukraine отмечает, что заправка карет скорой помощи и автомобилей осуществляется на безвозмездной основе .

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля сообщил, что по результатам разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым всем заправкам SOCAR в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, SOCAR, ТОПЛИВО


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