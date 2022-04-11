Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8505 RUR   0.0201 GBR   2.2128 TRY   0.1153

Цена на нефть

08.04 $/bbl +/- WTI 98.26 +2.23 Brent 102.78 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2022 19:54

Канцлер Австрии характеризует свой разговор с Путиным как "открытый и жесткий"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным был очень прямым, открытым и жестким.

Нехаммер также заявил, что говорил с Путиным о "военных преступлениях" и о том, что "все ответственные должны быть привлечены к ответственности", сообщает газета Kurier.

Помимо этого, Нехаммер сообщил Путину, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до тех пор, пока "люди на Украине не перестанут умирать".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


Похожие новости


ФРГ может не дать разрешения на запуск «Северного потока 2» в случае вторжения РФ в Украину - австрийский министр Австрийский канцлер выступает за единый формат переговоров ЕС-РФ Главы МИД Британии и Австрии обсудили вызовы со стороны России и Китая Канцлер Австрии против дополнительных санкций в отношении РФ Правительство Австрии договорилось закупить 1 млн доз "Спутника V" - канцлер Курц Канцлер Австрии сообщил о завершении переговоров относительно закупки 1 млн доз российской вакцины от коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az