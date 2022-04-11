Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным был очень прямым, открытым и жестким.
Нехаммер также заявил, что говорил с Путиным о "военных преступлениях" и о том, что "все ответственные должны быть привлечены к ответственности", сообщает газета Kurier.
Помимо этого, Нехаммер сообщил Путину, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до тех пор, пока "люди на Украине не перестанут умирать".
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