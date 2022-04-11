Нефть торгуется в минусе из-за опасений падения спроса в Китае, Brent - $99,63 за баррель

Цены на нефть снижаются на торгах в понедельник, Brent торгуется ниже $100 за баррель.

Снижению цен способствуют растущие опасения ослабления спроса на энергоресурсы в Китае, где зафиксирована худшая за два года вспышка коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 в Шанхае продолжает расти, и пока непонятно, когда власти города отменят локдаун. Карантинные меры ограничили портовые операции в Шанхае, и некоторые нефтеперерабатвающие компании вынуждены сокращать производство, сообщает агентство Bloomberg.

"Очевидно, что рост заболеваемости COVID-19 и строгие ограничительные меры создают риск дальнейшего снижения спроса на нефть в Китае. В этих условиях мы увидим и сокращение объемов нефтепереработки", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 составляет $99,63 за баррель, что на $3,15 (3,06%) ниже цены на закрытие рынка в пятницу.

Фьючерсы на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $2,86 (2,91%), до $95,4 за баррель.

Локдауны в Китае "меняют условия для рынка, серьезно опасавшегося возможной нехватки предложения из-за ситуации в России", говорит со-основатель Again Capital LLC Джон Килдафф.

"Вместе с историческим высвобождением нефти из стратегических резервов странами МЭА этот фактор устраняет опасения трейдеров относительно возможного дефицита", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.