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ТЭК 11.04.2022 20:10

Главы МИД стран ЕС обсуждали перспективы санкций в нефтегазовом секторе, но решения не приняли - Боррель

Совет ЕС обсуждал и продолжит дебаты о санкциях ЕС против РФ, в том числе речь идет о нефти и газе, но пока конкретного решения не принято, заявил глава дипломатии Жозеп Боррель.

"Нужно будет оценить последствия этих санкций для российской экономики, и мы продолжим дискуссии с целью определить, что мы можем еще предложить. Ни на что нет табу. В частности, включая санкции на нефть и газ. Даже если сегодня никакое решение и не было принято", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Он уточнил, что пока была только общая дискуссия. Кроме того, необходимо различать подходы к нефти и газу. Боррель сообщил, что в 2021 году нефтяной импорт в ЕС по расходам вчетверо превышал газовый. И в дальнейших санкциях ЕС намерен начать с нефти, которую к тому же проще заменить.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, НЕФТЬ/ГАЗ


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