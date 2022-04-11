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АПК 11.04.2022 21:15

Минсельхоз США в апреле вновь резко понизил прогноз экспорта украинской кукурузы и пшеницы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апрельском отчете ухудшило прогноз экспорта кукурузы с Украины в 2021/2022 сельскохозяйственном году (июль-июнь) на 4,5 млн тонн, или на 16% по сравнению с мартовской оценкой - с 27,5 млн тонн до 23 млн тонн.

Прогноз урожая кукурузы сохранен на уровне 41,9 млн тонн.

USDA обновил также прогноз экспорта украинской пшеницы в 2021/2022 сельхозгоду, сократив на 1 млн тонн - до 19 млн тонн. При этом оценка урожая осталась такой же, как в марте - 33 млн тонн.

По данным Минсельхоза США, прогнозируемый объем мировой торговли пшеницей на текущий сезон снижен на 3 млн тонн - до 200,1 млн тонн из-за сокращения ее экспорта странами ЕС, Украиной, США и Казахстаном.

Военные действия РФ на Украине привели к обвалу прогнозов Минсельхоза США в части экспорта украинской кукурузы и пшеницы, вызванному блокадой украинских морских портов. Так, в феврале 2022 года USDA оценивал поставки кукурузы с Украины в 2021/2022 сельхозгоду в 33,5 млн тонн, пшеницы - в 24 млн тонн.

Украина в сезоне 2020/2021 экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в числе которых 16,64 млн тонн пшеницы, 23,08 млн тонн кукурузы, 4,23 млн тонн ячменя.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ, ПРОГНОЗ


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