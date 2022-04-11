Россия и Азербайджан в 2021 г. увеличили товарооборот продукции АПК на 4%, до $1,3 млрд - Минсельхоз РФ

Товарооборот продукции АПК между РФ и Азербайджаном в 2021 году составил $1,3 млрд, что на 4% больше, чем в 2020 году, сообщает Минсельхоз РФ по итогам очередного заседания российско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Оно прошло под председательством заместителей министров аграрных ведомств двух стран Сергея Левина и Эльчина Зейналова.
Российский агроэкспорт в Азербайджан в прошлом году вырос на 3%, до $718 млн. По словам Левина, РФ заинтересована в увеличении объемов и диверсификации товарной номенклатуры поставок.
В ходе обсуждения сотрудничества в области ветеринарии Минсельхоз РФ предложил азербайджанским коллегам использовать российские препараты, включая вакцины против ящура, а также организовать совместные научные исследования в области разработки лекарственных средств для ветеринарного применения.
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