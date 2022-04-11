Боррель обещал, что ЕС продолжит поддержку Украины оружием и финансами

ЕС намерен продолжать поддерживать Украину, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы продолжим оказывать военную помощь, в этом нет ничего нового, мы продолжим делать это теми средствами, которыми мы располагаем", - сказал Боррель, отметив, что ЕС "обеспечит такую поддержку, на которую он только способен".

Он также сообщил, что к финансированию нужд Украины на уровне ЕС присоединились и сами страны-участницы союза. "Если не хватит и этого, то мы рассмотрим (эту проблему) опять и добавим еще", - заявил Боррель.