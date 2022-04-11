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Дальнее зарубежье 11.04.2022 21:40

США могут вслед за ЕС запретить импорт из РФ древесины и изделий из нее

Палата представителей Конгресса США подготовила законопроект о запрете импорта российской и белорусской древесины и изделий из нее.

Уведомление о направлении в профильные комитеты палаты представителей соответствующего законопроекта номер H.R.7437 размещено на официальном информационном портале Конгресса.

Документ был внесен в палату представителей 7 апреля. Конкретные позиции, на которые планируется распространить запрет, не приводятся.

Древесина и некоторые виды продукции из нее уже подпали под санкции Евросоюза. В конце прошлой недели ЕС опубликовал пятый санкционный пакет, который в числе прочего вводит запрет на поставки из РФ древесины и изделий из нее (код ТН ВЭД 44), древесной массы, полученной сочетанием процессов механической и химической варки целлюлозы (4705, используется в производстве бумаги), грубообработанных хвойных пиломатериалов (4407 19), древесно-волокнистых плит (4411), фанеры (4412), древесной целлюлозы (4703, 4704), крафт-бумагу и крафт-картон (4804) и ряда других товаров отрасли.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛЕС, ЗАПРЕТ


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