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Регион 11.04.2022 22:00

Папа Римский планирует визит в Казахстан

Папа Римский Франциск в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подтвердил намерение посетить с официальным визитом Нур-Султан и принять участие в Съезде лидеров мировых религий, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Папа Римский выразил признательность президенту за возможность встречи и подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он отметил, что связывает большие ожидания с предстоящим визитом и участием в работе форума", - говорится в распространенной информации по итогам переговоров Токаева в режиме видеоконференцсвязи с Папой Римским Франциском.

"Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни", - заявил глава Католической церкви, слова которого цитирует пресс-служба президента Казахстана.

Понтифик подчеркнул исключительную значимость достижения единства и согласия в мире в условиях нынешней сложной геополитической ситуации.

"Мы видим, насколько разнообразна и едина Ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю Ваши усилия", - сказал Папа Римский.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОНТИФИК, РАЗГОВОР


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