Моди на видеовстрече с Байденом выразил надежду на мирное решение ситуации вокруг Украины

Глава правительства Индии Нарендра Моди в понедельник в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом заявил, что надеется на мирное урегулирование украинского кризиса, а также пообещал направить на Украину больше медицинской помощи.
"Мы надеемся, что обсуждения, которые проходят между Россией и Украиной, приведут к миру", - заявил Моди во время открытой для журналистов части переговоров с Байденом, проходящих в формате видеоконференции.
Индийский премьер также заявил о необходимости предоставлять Украине гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что Индия со своей стороны "поставляет лекарства и прочую помощь Украине и соседним с ней странам".
"По запросу Украины мы вскоре поставим еще одну партию лекарств", - сказал Моди.
Как сообщил в свою очередь Белый дом, виртуальная встреча Байдена и Моди проходит с целью "дальнейшего укрепления связей" между США и Индией.
Байрамов и Мирзоян обсудили подготовку мирного договора и делимитации границ - МИД Азербайджана
МИД Азербайджана обвиняет Армению в отсутствии реального намерения нормализовать отношения
Алиев принял участие в открытии нового здания Института теологии в Баку
Международные резервы Казахстана в 1 кв. снизились на 4,2%
Международные валютные резервы Грузии в I квартале снизились на 5,7%
Десятки бизнес-джетов состоятельных россиян застряли в Дубае
В Азербайджане четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Президент Алиев утвердил правила продажи квартир по линии Минтруда
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Выпускникам МВА вручены совместные дипломы БВШН и Женевской школы бизнеса
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ