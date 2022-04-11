Моди на видеовстрече с Байденом выразил надежду на мирное решение ситуации вокруг Украины

Глава правительства Индии Нарендра Моди в понедельник в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом заявил, что надеется на мирное урегулирование украинского кризиса, а также пообещал направить на Украину больше медицинской помощи.

"Мы надеемся, что обсуждения, которые проходят между Россией и Украиной, приведут к миру", - заявил Моди во время открытой для журналистов части переговоров с Байденом, проходящих в формате видеоконференции.

Индийский премьер также заявил о необходимости предоставлять Украине гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что Индия со своей стороны "поставляет лекарства и прочую помощь Украине и соседним с ней странам".

"По запросу Украины мы вскоре поставим еще одну партию лекарств", - сказал Моди.

Как сообщил в свою очередь Белый дом, виртуальная встреча Байдена и Моди проходит с целью "дальнейшего укрепления связей" между США и Индией.