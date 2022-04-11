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СНГ 11.04.2022 21:03

Дипломаты ЕС вернулись в Киев

Представительство Европейского Союза на Украине возобновило свою работу в Киеве.

"ЕС вернулся в Киев!" - сообщается в соцсетях представительства в понедельник.

Ранее представительство ЕС было полностью эвакуировано из Киева, основная команда работала в Жешуве на юго-западе Польши. 9 апреля пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе сообщила о возвращении диппредставительства ЕС в Киев.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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