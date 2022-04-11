Дипломаты ЕС вернулись в Киев

Представительство Европейского Союза на Украине возобновило свою работу в Киеве.
"ЕС вернулся в Киев!" - сообщается в соцсетях представительства в понедельник.
Ранее представительство ЕС было полностью эвакуировано из Киева, основная команда работала в Жешуве на юго-западе Польши. 9 апреля пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе сообщила о возвращении диппредставительства ЕС в Киев.
Байрамов и Мирзоян обсудили подготовку мирного договора и делимитации границ - МИД Азербайджана
МИД Азербайджана обвиняет Армению в отсутствии реального намерения нормализовать отношения
Алиев принял участие в открытии нового здания Института теологии в Баку
Доля Германии в структуре распределения активов ЦБ в валюте/золоте в 2021г выросла почти на 5 п.п.
Минсельхоз США в апреле вновь резко понизил прогноз экспорта украинской кукурузы и пшеницы
Баку и Сеул готовятся к проведению во II полугодии заседания МПК
В Азербайджане четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Президент Алиев утвердил правила продажи квартир по линии Минтруда
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 499 млн - Worldometer
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Выпускникам МВА вручены совместные дипломы БВШН и Женевской школы бизнеса
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ