Дипломаты ЕС вернулись в Киев

Представительство Европейского Союза на Украине возобновило свою работу в Киеве. "ЕС вернулся в Киев!" - сообщается в соцсетях представительства в понедельник. Ранее представительство ЕС было полностью эвакуировано из Киева, основная команда работала в Жешуве на юго-западе Польши. 9 апреля пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе сообщила о возвращении диппредставительства ЕС в Киев.

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