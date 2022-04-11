Франция выдворит шестерых российских дипломатов

Шесть российских дипломатов во Франции объявлены "персона нон грата", о чем временному поверенному в делах РФ во Франции было сообщено в понедельник вечером при вызове в МИД страны, объявило французское дипломатическое ведомство.
"В результате очень долгого расследования Генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) раскрыла в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте французского министерства иностранных дел.
"Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием, деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персона нон грата", - говорится в сообщении МИД Франции.
Байрамов и Мирзоян обсудили подготовку мирного договора и делимитации границ - МИД Азербайджана
МИД Азербайджана обвиняет Армению в отсутствии реального намерения нормализовать отношения
Алиев принял участие в открытии нового здания Института теологии в Баку
Международные резервы Казахстана в 1 кв. снизились на 4,2%
Международные валютные резервы Грузии в I квартале снизились на 5,7%
Десятки бизнес-джетов состоятельных россиян застряли в Дубае
В Азербайджане четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Президент Алиев утвердил правила продажи квартир по линии Минтруда
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Выпускникам МВА вручены совместные дипломы БВШН и Женевской школы бизнеса
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ