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Дальнее зарубежье 11.04.2022 22:30

Франция выдворит шестерых российских дипломатов

Шесть российских дипломатов во Франции объявлены "персона нон грата", о чем временному поверенному в делах РФ во Франции было сообщено в понедельник вечером при вызове в МИД страны, объявило французское дипломатическое ведомство.

"В результате очень долгого расследования Генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) раскрыла в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте французского министерства иностранных дел.

"Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием, деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персона нон грата", - говорится в сообщении МИД Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫДВОРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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