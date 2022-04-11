Франция выдворит шестерых российских дипломатов

Шесть российских дипломатов во Франции объявлены "персона нон грата", о чем временному поверенному в делах РФ во Франции было сообщено в понедельник вечером при вызове в МИД страны, объявило французское дипломатическое ведомство.

"В результате очень долгого расследования Генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) раскрыла в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте французского министерства иностранных дел.

"Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием, деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персона нон грата", - говорится в сообщении МИД Франции.