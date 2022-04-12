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Дальнее зарубежье 12.04.2022 09:25

Япония ввела санкции в отношении 398 физлиц и 28 организаций РФ, включая Альфа-банк и Сбербанк

МИД Японии объявил о введении санкций в отношении 398 граждан России и 28 организаций из РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте японского внешнеполитического ведомства, "в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира" вводятся такие меры, как замораживание активов в отношении 398 физлиц РФ и 28 организаций.

Среди тех, на кого распространяются японские санкции, 385 депутатов Госдумы РФ, а также Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых японский МИД называет "дочерьми президента РФ".

Кроме того, в заявлении фигурируют Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, как "супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова".

Кроме того, Япония ввела санкции в отношении 26 предприятий и двух банков РФ.

Активы "Альфа-банка" и Сбербанка также будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, начиная с 12 мая.

Японский МИД уточнил, что также вводится запрет на иностранные инвестиции в РФ. С 12 мая они будут осуществляться только по специальным разрешениям.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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