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ТЭК 12.04.2022 09:47

США призывают другие страны не закупать дополнительные энергоносители и вооружение у РФ - Блинкен

Соединенные Штаты надеются, что союзники и партнеры не увеличат закупки российских энергоносителей, призывают все страны избегать новых сделок по приобретению вооружения у РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Когда дело доходит до закупок нефти, санкций и т.д., я бы просто отметил, что существуют ограничения на закупки энергоносителей. Конечно, мы призываем страны не закупать дополнительные энергоносители у России", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии.

"Каждая страна находится в разной ситуации, у всех разные потребности, требования, но мы надеемся, что союзники и партнеры не увеличат свои закупки российских энергоносителей", - отметил госсекретарь.

Он также добавил, что США продолжают призывать "все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины".

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Тэги: США, БЛИНКЕН, РОССИЯ, ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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