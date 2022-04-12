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Дальнее зарубежье 12.04.2022 10:04

Сенаторы США призывают администрацию Байдена к большему обмену разведданными с Украиной

Республиканцы в сенатском комитете по разведке настаивают на том, чтобы администрация президента США Джо Байдена делилась с Киевом большим количеством разведданных, сообщает Axios.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что делается недостаточно для обмена важнейшими разведданными, которые помогли бы украинцам", - цитирует портал письмо сенаторов директору Национальной разведки Аврил Хейнс.

"Поскольку мы наблюдаем, как Россия обращает свое внимание на юг и восток Украины, мы призываем вас обеспечить, чтобы наши спецслужбы активно делились разведданными с украинцами, чтобы помочь им защитить (...) и вернуть каждый дюйм суверенной территории Украины", - заявили они.

Между тем, как сообщил порталу неназванный чиновник, в этом письме нет необходимости, так как "США предоставляют украинцам подробные и своевременные разведданные по целому ряду направлений".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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