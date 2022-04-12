Сенаторы США призывают администрацию Байдена к большему обмену разведданными с Украиной

Республиканцы в сенатском комитете по разведке настаивают на том, чтобы администрация президента США Джо Байдена делилась с Киевом большим количеством разведданных, сообщает Axios.
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что делается недостаточно для обмена важнейшими разведданными, которые помогли бы украинцам", - цитирует портал письмо сенаторов директору Национальной разведки Аврил Хейнс.
"Поскольку мы наблюдаем, как Россия обращает свое внимание на юг и восток Украины, мы призываем вас обеспечить, чтобы наши спецслужбы активно делились разведданными с украинцами, чтобы помочь им защитить (...) и вернуть каждый дюйм суверенной территории Украины", - заявили они.
Между тем, как сообщил порталу неназванный чиновник, в этом письме нет необходимости, так как "США предоставляют украинцам подробные и своевременные разведданные по целому ряду направлений".
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